В Киеве в пожаре погибла женщина

03:02, 23 февраля 2017
Происшествия
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В Киеве в пожаре погибла женщина, ее дочь госпитализирована в критическом состоянии.

Квартира выгорела дотла / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua, пожар произошел из-за замыкания обогревателя в квартире в Вигуровском переулке, 5. Квартира выгорела дотла. В подъезде было сильное задымление.

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На месте происшествия работали спасатели.

По предварительной информации, женщина была лежачей больной.

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Теги: #Киев#пожар