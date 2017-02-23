В Киеве в пожаре погибла женщина

В Киеве в пожаре погибла женщина, ее дочь госпитализирована в критическом состоянии.

Как сообщает dtp.kiev.ua, пожар произошел из-за замыкания обогревателя в квартире в Вигуровском переулке, 5. Квартира выгорела дотла. В подъезде было сильное задымление. Читайте такжеВ Одесской области в результате взрыва разрушен дом: есть погибшие (фото) На месте происшествия работали спасатели. По предварительной информации, женщина была лежачей больной.

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