В Киеве в пожаре погибла женщина
03:02, 23 февраля 2017Происшествия
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В Киеве в пожаре погибла женщина, ее дочь госпитализирована в критическом состоянии.
Квартира выгорела дотла / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщает dtp.kiev.ua, пожар произошел из-за замыкания обогревателя в квартире в Вигуровском переулке, 5. Квартира выгорела дотла. В подъезде было сильное задымление.
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На месте происшествия работали спасатели.
По предварительной информации, женщина была лежачей больной.
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