В Одесской области пограничники задержали подозреваемого в вооруженном ограблении банка

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 27 декабря пограничники во взаимодействии с Национальной полицией задержали мужчину, который подозревается в причастности к ограблению банка.

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«Пограничники Одесского отряда получили информацию о совершении разбойного нападения тремя лицами в масках на отделение одного из банков в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района. Предварительно было установлено, что нападавшие, угрожая кассиру пистолетом, похитили из кассы около 100 тыс. грн», - рассказали в управлении.

Как пояснили в ведомстве, в пункте пропуска «Табаки» на границе с Молдовой пограничники Измаильского отряда обнаружили и задержали одного из подозреваемых в разбойном ограблении. В настоящее время задержанного для дальнейшей проверки передали сотрудникам Национальной полиции.

В Белгород-Днестровском отделе полиции корреспонденту УНИАН сообщили, что информация об ограблении банка поступила правоохранителям 27 декабря в 18:10. В настоящее время устанавливается место нахождения еще двух злоумышленников.