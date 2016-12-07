В Луцке полиция обнаружила у местного жителя 100 килограмм янтаря (фото, видео)

В Луцке в квартире местного жителя полиция изъяла 100 килограмм янтаря. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, янтарь сотрудники Луцкого отдела полиции изъяли 5 декабря в квартире 23-летнего жителя Луцка во время проведения оперативных мероприятий.

"Владелец дома пояснил, что приобрел янтарь у неизвестных ему людей в соседней Ривненской области. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает, в частности, до трех лет лишения свободы", - отметил и. о. начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Петр Шпига.

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Как отмечается в сообщении, в квартире молодого человека полиция также обнаружила оборудование для обработки янтаря.

"Правонарушитель вместе с сообщниками планировал продать после обработки добытые незаконным путем "солнечные камни". Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.