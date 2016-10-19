Суд продлил срок содержания под стражей мэру Затоки

Как сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области, соответствующее ходатайство суд удовлетворил во вторник, 18 октября.

Обвинительный акт в отношении указанных лиц назначен к судебному рассмотрению.

Напомним, в январе 2016 года правоохранители разоблачили мэра Затоки и двух сообщников на махинациях с землей на Черноморском побережье. Стоимость незаконно отчужденной рекреационной земли в первой линии моря составляет почти 50 млн грн.

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Установлено, что в 2014 году руководитель поселкового совета совместно с председателем земельной комиссии и главным архитектором города незаконно вывели из коммунальной и передали в частную собственность земельный участок площадью более 3 гектаров. Землю подозреваемые разделили между 66 связанными лицами.

Уже привлечен к уголовной ответственности один из фигурантов дела – бывший начальник управления градостроительства и архитектуры Белгород-Днестровского горсовета. Судом утверждено соглашение о признании архитектором виновности и он приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком.