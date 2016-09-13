В Одессе задержан подозреваемый в поджоге иномарки в центре города.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, житель Овидиопольского района области, 1994 года рождения, 12 сентября был задержан по подозрению в том, что поджег автомобиль Chery, припаркованный на улице Нежинской.

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В частности, подозреваемый бросил в машину, принадлежащую одесситу, 1977 г. р., две бутылки с горючим веществом.

В результате автомобиль получил значительные повреждения – выгорел салон, двигатель и кузов. Сумма ущерба составляет 100 тыс. грн.

Нарушителю сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Приморский суд Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.