Полиция задержала четырех человек, причастных к захвату предприятия в Киевской области

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.По данным полиции, молодые люди крепкого телосложения пытались захватить предприятие, но встретили сопротивление от сотрудников частной охранной структуры. Между конфликтующими сторонами возникла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один был травмирован.

Читайте такжеВо время попытки захвата предприятия в Киевской области погиб человек – полиция «На место происшествия прибыли группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа полиции, которые задержали четырех человек, причастных к нападению», - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются личности потерпевших и все обстоятельства для установления правовой квалификации происшествия.