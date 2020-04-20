В Чернобыльской зоне и на Житомирщине спасатели продолжают бороться с пожарами

Радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

По состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В Зоне отчуждения тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

Радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Также огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов.