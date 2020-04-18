Пасхальный рейдерский захват на Оболони - названы подозреваемые в совершении преступления

В ночь с пятницы на субботу группа вооруженных рейдеров захватила офис агрокомпании: похитили деньги и имущество.

Сегодня ночью, 18 апреля 2020, в Оболонском районе столицы по адресу Героев Сталинграда дом 6 состоялась попытка рейдерского захвата украинско-австрийской компании "ООО Голденкер" по поддельным документам. В результате: выбиты окна и двери помещения, телесные повреждения у охраны и украденные деньги. По факту противоправных действий и завладения чужим имуществом открытое уголовное производство, а сами злоумышленники арестованы, сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

По словам владельца пострадавшего предприятия, организаторами дерзкого нападения стала семья Власюк из Ровенской области: "Предприниматели заручились помощью двух десятков спортсменов из Федерации бокса и людей с криминальным прошлым. Ранее группу компаний "ООО Голденкер" возглавлял Ясмир Даякай. После смерти в ноябре 2019 компания перешла в собственность потомкам поровну. В одном из предприятий компании (ООО "Полесский стандарт" в Корецком районе, Ровенской области) партнерами Ясмира были братья Валерий Васильевич и Юрий Васильевич Власюк ", - сообщил владелец компании Дмитрий Шепелев.

"С начала года братья Власюк начали незаконное переоформление документов на землю компании для дальнейшего захвата. В деле фигурирует и один из сыновей Власюк Василий Валерьевич. По факту подделки и махинаций на членов семьи открытое уголовное производство в марте 2020 года.

Это привело к попытке рейдерского захвата со стороны братьев Власюк ночью на 18 апреля", - отметил владелец компании.

По его словам, интересным фактом является то, что рейдеры предоставили поддельную доверенность компании на имя Кравчук Дарьи Васильевны (дочь эксдепутата 7 созыва Кравчука Василия от партии Батькивщина), которая тоже присутствовала ночью.

Благодаря оперативному и своевременному реагированию полиции Киева все злоумышленники были нейтрализованы, а помещение офиса освобождено. Все факты нарушения законодательства зафиксированы.