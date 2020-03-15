Ограбление в Харькове: неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

Пострадавших нет. Полиция разыскивает причастных к этому преступлению.

В Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилого многоэтажного дома, и украли деньги.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, открыто уголовное производство. Пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

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«Сообщение о взрыве банкомата, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00», - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, правоохранители изъяли вещественные доказательства. Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

Следственным Немишлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

«В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - добавили в полиции.