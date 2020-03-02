В Украине задержали двух "воров в законе" – Нацполиция (фото)

"Кобу Руставского" задержали в Дарницком районе Киева, а "Каху Тбилисского" - на границе с Румынией в Черновицкой области.

Оперативники в воскресенье, 1 марта, задержали двух «воров в законе» - «Кобу Руставского» - в Дарницком районе Киева и «Каху Тбилисского» - на границе с Румынией в Черновицкой области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, сотрудники Департамента стратегических расследований получили информацию, что в столицу приехал «вор в законе» по кличке «Коба Руставский».

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По данным правоохранителей, он хотел закрепиться в Киеве и восстановить свои связи и контроль в криминальной среде.

«Этого криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно - за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым «опекуном» «коронованных» представителей преступного мира Испании», - говорится в сообщении.

В течение последних лет ему удавалось избегать встречи с правоохранителями, меняя страны пребывания. «Оперативники установили его местонахождение на территории Киева. В течение года «Коба Руставский» скрывался в одном из частных домов Дарницкого района столицы. Для безопасности и помощи в преступной деятельности его всегда сопровождал охранник», - сообщили в Нацполиции.

В этот же день оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе задержали еще одного «вора в законе» по кличке «Каха Тбилисский», который незаконно пытался выехать из страны, минуя контрольно-пропускной пункт.

«В настоящее время работники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства. В ближайшее время будет решен вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства», - говорится в сообщении.

О задержании «вора в законе» «Кобы Руставского» уже извещены иностранные коллеги и начата процедура экстрадиции. По испанскому законодательству разыскиваемому может грозить до 24 лет заключения.

Ранее УНИАН сообщал, как на Львовщине задержали двух участников преступной группы, которую контролирует «вор в законе».