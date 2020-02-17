Полицейского-виновника смертельного ДТП в Броварах уволили со службы
Полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Nissan сбил на пешеходном переходе двух человек в Броварах, уволили из органов Нацполиции.
Об этом сообщается на сайте полиции.
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Согласно приказу, его уволили за нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжкими последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и за неоказание первой медицинской помощи потерпевшему.
Сейчас этот работник полиции находится в изоляторе временного содержания. Суд должен избрать для нарушителя меру пресечения.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля в городе Бровары на Киевщине произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.
После ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители. Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер».
В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.
Полицейского задержали следователи Государственного бюро расследований.