Полицейского-виновника смертельного ДТП в Броварах уволили со службы

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Nissan сбил на пешеходном переходе двух человек в Броварах, уволили из органов Нацполиции.

Об этом сообщается на сайте полиции.

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Согласно приказу, его уволили за нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжкими последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и за неоказание первой медицинской помощи потерпевшему.

Сейчас этот работник полиции находится в изоляторе временного содержания. Суд должен избрать для нарушителя меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в городе Бровары на Киевщине произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.

После ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители. Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер».

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Полицейского задержали следователи Государственного бюро расследований.