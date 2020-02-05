В Черновцах прорвало теплотрассу: без отопления остались почти 200 домов

Через гидроудар, который привел к порывам теплотрассы, остановилась работа котельной «Южная-1».

В Черновцах почти 200 жилых домов, детсады и другие учреждения социальной сферы остались без теплоснабжения в связи с порывами на теплотрассе, которые произошли в ночь на 5 февраля.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил начальник коммунального предприятия «Черновцытеплокоммунэнерго» Александр Меленчук.

По его словам, ночью произошел гидроудар, который привел к порывам теплотрассы, в результате чего остановилась работа котельной «Южная-1».

«Порывы на трассе привели к утечке теплоносителя. Котельная остановлена», - сказал Меленчук.

Чиновник добавил, что аварийные бригады предприятия работают над установлением причины гидроудара, поиском и ликвидацией порывов на теплотрассе.

«После ликвидации порывов на теплотрассе несколько часов займет заполнение сетей, чтобы восстановить теплоснабжение в полном объеме. Делаем все возможное, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия аварии и подать тепло в детсады, школы, больницы и дома жителей города», - сказал руководитель предприятия.

В связи с отсутствием теплоснабжения руководство некоторых детсадов Черновцов рекомендовало родителям воздержаться от посещения детьми дошкольных учреждений в четверг, 6 февраля.

Как сообщил начальник управления образования Черновицкого горсовета Сергей Мартынюк, все детсады города работают в обычном режиме, однако руководство тех дошкольных учреждений, где из-за аварии отсутствует теплоснабжение, дало такие рекомендации родителям.

Справка УНИАН. Котельная «Южная-1» обеспечивает теплом 193 дома, десять детских садов, три школы, десять медучреждений и 17 других объектов социальной сферы.