Во львовском ТРЦ 23-летний посетитель устроил стрельбу (видео)

Мужчина стрелял из пневматического оружия по людям и витринах.

Во львовском ТРЦ Forum Lviv вечером 4 февраля посетитель устроил стрельбу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь сообщества Варта-1 Игорь Зинкевич.

Мужчина стрелял из пневматического оружия по людям и витринах. Стрелка задержала полиция.

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В результаты стрельбы никто не пострадал, рассказала ZAXID.NET пресс-секретарь полиции области Светлана Добровольская. Мужчину задержали сотрудники Государственной службы охраны, которые приехали на вызов кнопки тревоги.

Задержанного доставили в Галицкий отдел полиции. "Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 23-летний львовянин", – сообщили в полиции. Там открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.