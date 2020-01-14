В Киеве двухлетний малыш утонул в ванной

По предварительной информации, мать мальчика оставила его одного в ванной комнате.

В Киеве в одном из домов на улице Архитектора Вербицкого произошел трагический случай - в ванной комнате утонул ребенок.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Погибшему мальчику на момент смерти исполнился год и 9 месяцев.

По предварительной информации, мать ребенка оставила его одного в ванной. Когда вернулась, то малыш уже не подавал признаков жизни.

Врачи, прибывшие на место инцидента, лишь констатировали смерть. Подробности произошедшего теперь будут выяснять правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области от отравления угарным газом погибли три человека: двое маленьких детей и их отец.