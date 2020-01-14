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В Киеве двухлетний малыш утонул в ванной

19:20, 14 января 2020
Происшествия
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Малыш захлебнулся в ванной и умер / фото: smashinghub.com

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Погибшему мальчику на момент смерти исполнился год и 9 месяцев.

По предварительной информации, мать ребенка оставила его одного в ванной. Когда вернулась, то малыш уже не подавал признаков жизни.

Врачи, прибывшие на место инцидента, лишь констатировали смерть. Подробности произошедшего теперь будут выяснять правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области от отравления угарным газом погибли три человека: двое маленьких детей и их отец.

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