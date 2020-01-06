Винничанин ради развлечения угрожал заминировать отдел полиции
Правоохранители задержали мужчину, который угрожал заминировать Винницкий отдел полиции.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.
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В воскресенье, 5 января, на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещение Винницкого отдела полиции.
Взрывотехники и кинологи во время обследования помещения отдела полиции и прилегающей территории опасных предметов не обнаружили.
Полицейские установили, что звонил 45-летний винничанин. По его словам, он сообщил о якобы минировании здания ради развлечения.
Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.
По факту ложного сообщения о минировании начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.