Убийство 3-летнего сына депутата в Киеве: что известно о подозреваемых (видео)

Меру пресечения подозреваемым суд будет избирать уже завтра, 4 декабря.

Сегодня похоронили трехлетнего Александра Соболева, которого пуля снайпера убила в воскресенье, 1 декабря.

Полиция объявила подозрения парням, которые стреляли по машине депутата Соболева и убили его ребенка. Обоим сегодня объявили подозрение. Полиция говорит - пока что вину они не признали, передает ТСН.

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Оба были на войне, туда пошли добровольцами. Снайпер Андрей Лаврега - уроженец Черкасс, пошел воевать в 18, хотя на тренировках батальона был с 17 лет. Он получил многочисленные награды и орден "за мужество" 3 степени из рук президента Порошенко.

Алексей Семенов, второй задержанный - уроженец Одесской области, 18-летний, служил в том же батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии", что и снайпер Лаврега. Полгода назад демобилизован.

Меру пресечения подозреваемым суд будет избирать уже завтра.

По предварительной версии, в машину депутата Киевского областного совета и бизнесмена Вячеслава Соболева стреляли из дома напротив ресторана, принадлежащего Соболеву и его семья ужинала. А когда вышли, сели в машину - раздался выстрел. Пуля пробила водительское стекло, но нардепа не зацепила. Зато попала в его трехлетнего сына. Мальчик умер в карете скорой. За это подозреваемым грозит пожизненное заключение.