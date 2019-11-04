За стрельбу в лежащего без сознания соседа задержали капитана Нацгвардии – соцсети (фото)

Речь идет о 42-летнем капитане НГУ Руслане Томашове.

По подозрению в жестоком избиении и стрельбе в местного жителя во время конфликта в Ирпене задержан офицер Национальной гвардии Украины (НГУ).

Читайте такжеВ Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую из травмата (видео)Об этом говорится на Facebook-странице сообщества «Киев Оперативный».

По имеющимся данным, речь идет о 42-летнем капитане НГУ Руслане Томашове.

При этом отмечается, что объяснить свой поступок мужчина отказался.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ирпене Киевской области мужчина жестоко избил своего соседа металлической палкой и обстрелял из пистолета из-за конфликта. На опубликованном полицией видео видно, как злоумышленник избивает лежащего без сознания мужчину, после чего несколько раз стреляет ему в голову.