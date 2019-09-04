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В Киеве на Воскресенке горит припаркованное авто: обнародовано видео с места пожара

00:17, 04 сентября 2019
Происшествия
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Рядом с горящей машиной припаркованы другие авто / скриншот

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Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» на своей страничке в Facebook.

Согласно обнародованной видеозаписи, возле машины припаркованы другие авто, поэтому сейчас существует опасность перекидывания огня на другие транспортные средства.

Отмечается, что на место вызвали пожарных.

«Прямо сейчас горит авто на бульваре Перова! На место вызвали пожарных. Надеемся, успеют погасить до того, как пламя перекинется на другие автомобили», – говорится в сообщении.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве