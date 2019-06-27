Минобороны разрешило отсрочку от призыва в пострадавших от майского паводка районах Закарпатья

Министерство пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации.

Министерство обороны Украины согласовало отсрочку от призыва на срочную военную службу в пострадавших от майского паводка регионах Закарпатской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

«Министерство обороны Украины пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20-25 мая этого года», - цитирует пресс-служба заместителя председателя ОГА Ярослава Галаса.

По его словам, о согласовании отсрочки говорится в письме за подписью Государственного секретаря Министерства Александра Дубляна.

«Министерством обороны Украины поддерживается вопросы предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия. Учитывая требования Указа Президента Украины от 24 мая 2019 года № 325/2019 «О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей», рекомендую председателю призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва по части пятнадцатой статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» призывникам пострадавших районов Закарпатской области для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия», приводит пресс-служба цитату из документа Минобороны.

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По данным Закарпатской ОГА, в течение 21-22 мая на Закарпатье выпало около 120 мм осадков (месячная норма). Львиная доля дождя в ночь на четверг пришлась на территории бассейна р. Уж (Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы). В притоке Ужа вблизи с. Турья Пасека в ночь на четверг зафиксировано превышение исторического максимума подъема воды.

В поселке Воловец Закарпатской области погиб школьник. Тело мальчика спасатели обнаружили 24 мая. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течение.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предварительно классифицировала паводок на Закарпатье чрезвычайной ситуацией регионального уровня. По подсчетам, ущерб от стихии достиг 150 млн грн.