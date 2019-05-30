Полиция Львова после вчерашних беспорядков в горсовете усилила охрану Ратуши

По факту хулиганских действий открыто уголовное производство.

Львовские правоохранители усилили меры безопасности на площади Рынок, где находится Львовский городской совет.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка», - отмечается в сообщении.

Как информируют в полиции, меры безопасности усилены после событий, которые имели место вчера, 29 мая, в здании городского совета Львова, где группа лиц совершила хулиганские действия.

«29 мая группа лиц, взломав замок входной двери, прошла в помещение Львовского городского совета. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится досудебное расследование», - информирует полиция области.

Как сообщал УНИАН, вчера несколько десятков молодых людей, которые назвали себя активистами разных общественных организаций, ворвались в здание Львовского городского совета, взломав дверь. Недовольные действиями городских властей они прорывались в кабинеты чиновников, нарушали общественный порядок.

После избиения во время штурма с травмой селезенки был госпитализирован руководитель департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко.