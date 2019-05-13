В школе Киева разгорелся скандал из-за рисунков о дружбе Украины и РФ (фото)

Рисунки детей, подготовленные в качестве домашнего задания, разместила молодая учительница начальных классов.

В школе №255 города Киева убрали выставку детских рисунков ко Дню победы о дружбе Украины и страны-агрессора России.

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Об этом сообщил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook. Так, рисунки не провисели в школе и дня, их убрали сразу после возникшего в соцсетях и СМИ резонанса.

"Директор школы - абсолютно проукраинская женщина, у завуча зять - участник АТО, муж и дочь - военнослужащие ВСУ. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно. Они сами возмущены этим и называют "досадным конфузом", говорят, что не видели, что там повесили", - пишет волонтер.

Отмечается, что рисунки детей, подготовленные в качестве домашнего задания, разместила молодая учительница начальных классов, с которой уже провели беседу.

Ранее в Запорожье в вузе разгорелся скандал из-за запрещенной в Украине советской символики, которую заметили в кабинете преподавателя.