Полиция опубликовала ужасную статистику ДТП: главная причина - превышение скорости

В период с января по апрель в Украине произошло 47,4 тыс. ДТП.

В период с января по апрель 2019 года в Украине произошло 47445 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 822 человека.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в ходе Национального Форума по безопасности на транспорте.

«В период с января по апрель 2019 года в Украине произошло 47445 ДТП. Из этого количества 7804 человека получили травмы разной степени и 822 человека погибли», - сказал он.

По словам Белошицкого, главной причиной ДТП является превышение скорости движения.

«Доля ДТП в результате превышения скорости движения составляет 35%, нарушение правил маневрирования – 20%, нарушение правил проезда перекрестков – 8%, нарушение правил переезда переходов – 8% и несоблюдение безопасной дистанции – 6%», - сообщил он.

При этом Белошицкий отметил, что для уменьшения количества ДТП с 26 апреля по 12 мая проводится комплекс профилактических мероприятий в сфере безопасности на транспорте.

«В этот период значительно увеличивается количество экипажей полиции. Каждые сутки на смену выходят 1400 экипажей, из которых 500 сосредоточены на дорогах международного и государственного значения», - сказал он, добавив, что с 26 апреля было зафиксировано более 67 тыс. нарушений правил дорожного движения, из которых 3200 - вождение в нетрезвом виде.

Также замначальника Департамента патрульной полиции сообщил, что с момента использования устройств измерения скорости TruCam (с октября 2018 года) было зафиксировано более 150 тыс. случаев превышения скорости.

«На данный момент по всей территории Украины работает 75 устройств», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, которая предусматривает уменьшение смертности на дорогах до 2020 года не менее чем на 30%.

Ранее Министерство инфраструктуры отмечало, что начиная с 2018 года ежегодно будет направляться на повышение безопасности на дорогах 5% от средств, собранных в Дорожном фонде, который работает с 1 января 2018 года. По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 26 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тыс. человек, более 5 млн человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тыс. человек. По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 млрд долл.