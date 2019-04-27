В МИД Германии прокомментировали взрыв на шахте в ОРЛО

Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи со взрывом на шахте "Схидкарбон", которая находится на оккупированной территории Луганской области.

27 апреля министерство иностранных дел Германии заявило в Twitter, что встревожено новостью о взрыве на шахте "Схидкарбон", которая находится в поселке городского типа Юрьевка на оккупированной территории Луганской области.

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"Мы встревожены известием из восточной Украины, где несколько людей погибли, по-видимому, после взрыва в шахте. Наши мысли с жертвами и их семьями", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел 25 апреля около 11.00. В тот момент на смене в шахте работало 20 человек. Трое поднялись самостоятельно. 26 апреля на поверхность достали тела 17 горняков.