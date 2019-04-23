Рейдерский захват спортклуба в Киеве: задержаны более 60 человек

Полиция завершила штурм здания спорткомплекса.

В Киеве задержаны более 60 человек, попытавшихся совершить рейдерский захват спорткомплекса спорткомплекса на улице Бориспольской в Дарницком районе.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, группа неизвестных лиц принесла к центральному входу заведения автомобильные шины и начала устанавливать палатки.

Получив эту информацию, по адресу сразу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа полиции и полк полиции особого назначения.

На месте было установлено, что между владельцами помещения возник конфликт.

Когда отдельные активисты увидели, что внутри спортклуба неизвестные обустраивают баррикады, они применили газ, а затем подожгли шины. После этого участники акции организовали импровизированный митинг, на котором выступили тренеры и родители детей, которые занимаются в спорткомплексе. Участники акции заявляли о незаконности действий лиц, находящихся внутри здания.

Для урегулирования конфликта правоохранители вывели из помещения комплекса 62 мужчин, которых доставили в районное управление полиции для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

«В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая. Правоохранители продолжают нести службу вокруг сооружения с целью недопущения нарушений общественного порядка», - сообщили в полиции.

Кроме того, в полиция сообщили о еще одной попытке рейдерского захвата. Так, вчера группа неизвестных пыталась захватить квартиру на улице Печерский спуск.