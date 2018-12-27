На масличном производстве в Днепре произошел пожар (видео)

Обошлось без пострадавших.

Пожар на маслобойки в Днепре: спасателям всю ночь пришлось бороться с огнем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУжасное ДТП в Днепропетровской области: один погибший, трое пострадавших

Обошлось без пострадавших. Но дотла выгорели оба этажа цеха. Поздно вечером в подвале загорелся жмых: горы шелухи мгновенно превратились в факел.

Пламя быстро перекинулось на все здание, охватило перекрытия и обшивку.

Более 12 часов спасатели не могли потушить огонь. Потушили его только под утро. Он уничтожил все оборудование и сырье. Всего выгорело около 250 кв метров.

Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранители.