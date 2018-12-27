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На масличном производстве в Днепре произошел пожар (видео)

15:17, 27 декабря 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Обошлось без пострадавших. Но дотла выгорели оба этажа цеха. Поздно вечером в подвале загорелся жмых: горы шелухи мгновенно превратились в факел.

Пламя быстро перекинулось на все здание, охватило перекрытия и обшивку.

Более 12 часов спасатели не могли потушить огонь. Потушили его только под утро. Он уничтожил все оборудование и сырье. Всего выгорело около 250 кв метров.

Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранители.

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Теги: #пожар в Днепре