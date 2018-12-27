В Чернигове пенсионер погиб под колесами двух маршруток

Установлено, что водители обоих транспортных средств были трезвы.

В Чернигове сегодня утром пенсионер погиб под колесами двух маршрутных такси.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно информации, 27 декабря в полицию поступило сообщение о том, что вблизи силикатного завода в Чернигове произошло ДТП и погиб человек.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес» на автодороге сбил 79-летнего пенсионера. Водитель следующей маршрутки, которая двигалась в том же направлении, не успел затормозить и совершил повторный наезд на потерпевшего.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте.

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Установлено, что водители обоих транспортных средств были трезвыми.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) - наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.

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