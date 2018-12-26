Волонтер рассказал, как священники УПЦ МП помогали боевикам Гиркина в начале войны на Донбассе

Священники под видом паломников проникали на территории, подконтрольные Украине, и добывали для боевиков информацию, утверждает волонтер.

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата сотрудничали с боевиками российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом в комментарии "Прямому" рассказал волонтер и координатор фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

"Я вам скажу – более того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам проводить рекогносцировку и под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украине", - рассказал он.