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Волонтер рассказал, как священники УПЦ МП помогали боевикам Гиркина в начале войны на Донбассе

05:47, 26 декабря 2018
Общество
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Волонтер рассказал о пособничество оккупантам в Славянске со стороны УПЦ МП / фото УНИАН

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата сотрудничали с боевиками российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом в комментарии "Прямому" рассказал волонтер и координатор фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

"Я вам скажу – более того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам проводить рекогносцировку и под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украине", - рассказал он.

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Теги: #Донбасс#УПЦ МП