Волонтер рассказал, как священники УПЦ МП помогали боевикам Гиркина в начале войны на Донбассе
05:47, 26 декабря 2018Общество
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Священники под видом паломников проникали на территории, подконтрольные Украине, и добывали для боевиков информацию, утверждает волонтер.
Волонтер рассказал о пособничество оккупантам в Славянске со стороны УПЦ МП / фото УНИАН
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата сотрудничали с боевиками российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
Об этом в комментарии "Прямому" рассказал волонтер и координатор фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.
"Я вам скажу – более того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам проводить рекогносцировку и под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украине", - рассказал он.
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