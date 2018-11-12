В Одессе фасад аварийного дома едва не убил прохожего (видео)

Мужчину с тяжелой травмой головы забрала в больницу скорая.

В Одессе на голову мужчине, который шел по улице, с высоты второго этажа упал камень, который откололся от фасада аварийного дома.

Очевидцы видели, мужчина шел мимо дома, где коммунальщики проводили ремонт фасада, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одессе волна смыла девушку с пирса в море, она утонула

Когда ремонтники заметили, что часть конструкции обвалилась и летит вниз, закричали, чтобы предупредить, однако человек отскочить не успел. Его с тяжелой травмой головы забрала в больницу скорая.

Все засняли камеры уличного наблюдения. На кадрах видно: на месте ремонта аварийного фасада никакой оградительной ленты нет. Тротуар коммунальщики огородили только после травмирования человека.

«Я пришла, смотрю он уже сидит, вокруг него люди, водичкой моют его и он сидит уже на скамейке. Я отошла на полчаса и в эти полчаса оно произошло. Полиция была, была скорая, - говорит свидетель.

Напомним, в июле этого года на Житомирщине частично обвалилась здание общежития Новочорторийского государственного аграрного техникума.