Кривой Рог без отопления: горожане заблокировали работу "Криворожгаза", под зданием жгут шины (фото)

Руководство предприятия, опасаясь за жизнь и здоровье своих сотрудников, приняло решение не выводить их сегодня на работу.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области руководство ПАО «Криворожгаз» не вывело сегодня своих сотрудников на работу из-за блокирования предприятия неизвестными лицами.

Как сообщили в пресс-службе «Криворожгаза», утром в понедельник, 12 ноября, на предприятие прорываются неизвестные лица.

«Руководство предприятия, опасаясь за жизнь и здоровье своих сотрудников, приняло решение не выводить их сегодня на работу», - сообщили на предприятии.

Как сообщает местный портал "0564", сегодня, 12 ноября, проходит митинг протеста под админзданием предприятия "Криворожгаз".

К собравшимся не вышли руководители предприятия, дежурная сообщила что сегодня понедельник и "никого из начальства нет" .

Как известно, 10 ноября в пресс-службе ГП «Криворожская теплоцентраль», которому НАК «Нафтогаз Украины» не выделила лимиты на газ из-за долгов прошлых лет, заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако «Криворожгаз» «блокирует поставки газа».

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Ночью 11 ноября «Криворожская теплоцентраль» запустила на полную мощность четыре котельные из шести. На предприятии отметили, что риск вмешательства «Криворожгаза» в работу котельных «Криворожской теплоцентрали» оставался.

Сегодня утром под стенами офиса «Криворожгаза» собрались люди и требовали дать газ городу и, в частности, котельным «Криворожтеплоцентрали».

Также из-за отсутствия тепла 12 ноября в части школ и детсадов Кривого Рога начались вынужденные каникулы.