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На Тернопольщине чудом выжил водитель, чье авто после ДТП разорвало пополам (фото)

10:53, 31 октября 2018
Происшествия
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От сильного удара авто разорвало пополам / Фото пресс-службы Нацполиции

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, автопроисшествие случилось на дороге в обход города Тернополь сегодня, 31 октября, около 4 часов утра.

ДТП случилась при сильном тумане около 4-х утра / Фото пресс-службы Нацполиции

На мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости, как следствие авто занесло и оно врезалось в бетонное ограждение.

На момент аварии в салоне находился только водитель. Удар был настолько сильный, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье выбросило из салона вообще.

Разорванное авто в результате ДТП / Фото пресс-службы Нацполиции

При этом водитель остался жив. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы.

Угрозы его жизни нет. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Водитель отделался относительно легкими травмами / Фото пресс-службы Нацполиции

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, как пьяным водителям без больших усилий удается избегать наказания.

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Теги: #ДТП#Тернопольщина