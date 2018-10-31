На Тернопольщине чудом выжил водитель, чье авто после ДТП разорвало пополам (фото)

Авария случилась при сильном тумане около 4-х утра.

На Тернопольщине чудом выжил 61-летний водитель, автомобиль которого после ДТП разорвало пополам.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, автопроисшествие случилось на дороге в обход города Тернополь сегодня, 31 октября, около 4 часов утра.

На мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости, как следствие авто занесло и оно врезалось в бетонное ограждение.

На момент аварии в салоне находился только водитель. Удар был настолько сильный, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье выбросило из салона вообще.

При этом водитель остался жив. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы.

Угрозы его жизни нет. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, как пьяным водителям без больших усилий удается избегать наказания.