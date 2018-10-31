На Тернопольщине чудом выжил водитель, чье авто после ДТП разорвало пополам (фото)
На Тернопольщине чудом выжил 61-летний водитель, автомобиль которого после ДТП разорвало пополам.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, автопроисшествие случилось на дороге в обход города Тернополь сегодня, 31 октября, около 4 часов утра.
На мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости, как следствие авто занесло и оно врезалось в бетонное ограждение.
На момент аварии в салоне находился только водитель. Удар был настолько сильный, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье выбросило из салона вообще.
При этом водитель остался жив. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы.
Угрозы его жизни нет. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, как пьяным водителям без больших усилий удается избегать наказания.