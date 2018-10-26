Колючая проволока, кувалды, ухваты: в прокуратуре показали, чем могли пытать заключенных на Полтавщине (фото)

Орудия пыток изъяли для проведения экспертиз, открыто уголовное производство.

Прокуратура Полтавской области в ходе проверки выявила в местных исправительных колониях орудия, которые могли использоваться для жестокого истязания заключенных.

Об этом в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, которая выложила фото страшных находок.

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«Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на воле людьми? После нечеловеческого обращения с ними?!», – отметила она.

«Вопреки законодательству в помещении отдела надзора и безопасности исправительных учреждений на видном месте хранятся специальные средства, запрещенные законом: зацепы, рогач, лом, кувалда и тому подобное. Более того, зацепы и рогач оборудованы рукоятками, обмотаными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2-3 см», – рассказала Сарган.

Руководству исправительных учреждений дали указание немедленно устранить выявленные нарушения.

Одновременно по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Запрещенные предметы изъяты для проведения ряда экспертиз.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине троих полицейских подозревают в пытках местного жителя. Потерпевшего избили битами и клюшкой для гольфа.