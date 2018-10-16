"Приехали на гастроли за 60 долларов": на Хмельнитчине при рейдерском захвате задержали 25 "титушек" из Киева (фото)

В ближайшие дни "титушки" проведут в СИЗО.

В Шепетовке (Хмельницкая область) полиция задержала 25 человек во время попытки рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия "Сварог".

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Об этом 15 октября заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"25 "титушек" прибыли из Киева, чтобы захватить сельскохозяйственное предприятие, однако сразу были задержаны полицией ... Приехали на "гастроли" за 60 долларов в день, захватили предприятие. Все сразу задержаны полицией и ближайшие дни проведут в тюрьме", - сообщил глава МВД.

В своем блоге на УП Аваков отметил, что задержание происходило при участии спецназа Нацполиции.

"Наручники, камера. ... Заказчика этого действа в ближайшее время так же познакомят с этими обстоятельствами", - добавил Аваков.