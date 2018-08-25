На Сумщине пьяный 19-летний мотоциклист наехал на пешеходов: один человек погиб, двое пострадали

Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

В селе Спасское Сумской области пьяный 19-летний мотоциклист совершил наезд на пешеходов на улице, в результате чего одна из пострадавших от полученных травм скончалась в больнице.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в полицию сегодня, 25 августа, около трех часов ночи.

На момент приезда сотрудников полиции пострадавших забрали в больницу. Водитель транспортного средства покинул место ДТП. Во время осмотра территории полицейские обнаружили обломки его мотоцикла.

«Весь личный состав нашего отделения был задействован в розыске водителя. На одной из улиц села внимание полицейских привлек молодой человек, который вел в руках мотоцикл. Транспортное средство было с характерными для ДТП повреждениями, а сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - комментирует происшествие начальник Кролевецкого отделения полиции Олег Переход.

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Как выяснилось, водителем оказался 19-летний уроженец соседнего села, который сейчас проживает и работает сварщиком на одной из фирм в Киеве. На праздники он приехал к дедушке с бабушкой.

«Одной из пострадавших в ДТП - 14 лет. У нее диагностировали ушиб головы. Другая - 1980 года, получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Жизнь третьей женщине, 1988 г. р., медикам спасти не удалось», - говорится в сообщении.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, санкция которой предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.