В Киеве в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка

Работники ювенальной превенции общаются с родственниками ребенка, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.

В Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка. Читайте такжеНа Киевщине подросток покончил с собой на глазах у любимой девушки (видео) Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, происшествие произошло сегодня на бульваре Кольцова. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Работники ювенальной превенции общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента. Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Как сообщал УНИАН, 22 июня под Киевом девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter