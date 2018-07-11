В Киеве в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка
20:52, 11 июля 2018Происшествия
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Работники ювенальной превенции общаются с родственниками ребенка, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.
В Киеве в результате падения из окна погиб маленький ребенок / фото Главное управление Национальной полиции в Киевской области
В Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка.
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Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, происшествие произошло сегодня на бульваре Кольцова.
Ребенок умер в больнице от полученных травм.
Работники ювенальной превенции общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.
Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.
Как сообщал УНИАН, 22 июня под Киевом девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.
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