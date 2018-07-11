В Киеве в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка

20:52, 11 июля 2018
Происшествия
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В Киеве в результате падения из окна погиб маленький ребенок / фото Главное управление Национальной полиции в Киевской области

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Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, происшествие произошло сегодня на бульваре Кольцова.

Ребенок умер в больнице от полученных травм.

Работники ювенальной превенции общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.

Как сообщал УНИАН, 22 июня под Киевом девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.

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Теги: #Киев#ребенок#девочка выпала окна