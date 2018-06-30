Части машины раскидало в разные стороны: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото, видео)

Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль кидало по дороге со стороны в сторону.

Сегодня утром в Киеве на Голосеевском проспекте произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Audi 100 не справилась с управлением.

Как сообщает Информатор , авария случилась около 06:20. По предварительной информации, Audi двигалась со стороны Демеевской площади по Голосеевскому проспекту в сторону Одесской площади.

По неизвестной причине автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в столб, потом снес ограждение, дерево. После этого машину отбросило на противоположную сторону дороги, а затем снова на встречку. Части автомобиля и забора разбросаны по проезжей части и зеленой зоне. Сама Audi получила серьезные повреждения. Ее капот лежит за пределами тротуара.

В результате ДТП водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Предварительно у него открытая черепно-мозговая травма и поврежден позвоночник.

На месте работала патрульная полиция, медики. Ожидают следственно-оперативную группу. Причина ДТП выясняется.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах бензовоз слетел с дороги и перевернулся, задавив водителя кабиной.