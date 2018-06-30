Части машины раскидало в разные стороны: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото, видео)

09:59, 30 июня 2018
Происшествия
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В результате ДТП в Киеве водитель попал в больницу в тяжелом состоянии / фото Владислав Кузнецов / Информатор

Как сообщает Информатор , авария случилась около 06:20. По предварительной информации, Audi двигалась со стороны Демеевской площади по Голосеевскому проспекту в сторону Одесской площади.

Части авто раскидало по дороге и зеленой зоне / фото Владислав Кузнецов / Информатор

По неизвестной причине автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в столб, потом снес ограждение, дерево. После этого машину отбросило на противоположную сторону дороги, а затем снова на встречку. Части автомобиля и забора разбросаны по проезжей части и зеленой зоне. Сама Audi получила серьезные повреждения. Ее капот лежит за пределами тротуара.

Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль кидало со стороны в сторону / фото Владислав Кузнецов / Информатор

В результате ДТП водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Предварительно у него открытая черепно-мозговая травма и поврежден позвоночник.

На месте работала патрульная полиция, медики. Ожидают следственно-оперативную группу. Причина ДТП выясняется.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах бензовоз слетел с дороги и перевернулся, задавив водителя кабиной.

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Теги: #ДТП#Киев