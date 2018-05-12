МИД проверяет возможное задержание Россией двух украинских рыбаков

Также проверяется информация об их возможном содержании в Краснодарском крае.

Украина проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море.

Об этом в сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает "Украинская правда".

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", - сообщил он.

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Позже Кирилич уточнил, что пограничная служба г.Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины.

"Консул выезжает на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", - сообщил дипломат.

Ранее в ГСЧС Запорожской области сообщили о задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска.

Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители г. Бердянск 10 мая на лодке «Амур» вышли в море с территории базы отдыха "Искра", что на Бердянской косе, и не вернулись. Для проведения поисковых работ от МСКЦ был задействован спасательный катер «ПРК-03» и 3 человека личного состава. Оповещены суда на рейде, пограничный отряд, спасательная станции СМР», - отмечается в сообщении.

Поиски были прекращены, так как жена одного из рыбаков сообщила, что ей позвонили из пограничной службы России и проинформировали о задержании ее мужа и его товарища.

«11 мая в 18.48 от капитана-координатора морского спасательного координационного подцентра поступила информация о прекращении поиска рыбаков в связи с тем, что в 18.26 в дежурную часть Бердянского отдела полиции позвонила жена одного из пропавших рыбаков и сообщила, что получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и они находятся в г. Ейск Краснодарского края Российской Федерации», - сообщили в управлении ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российские пограничники задержали еще одно украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) с 5 рыбаками на борту на запад от мыса Тарханкут в аннексованом Россией Крыму.