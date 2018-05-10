В Черниговской области похитители перекачали около 36 тонн государственной нефти в автоцистерну и попытались увезти

Злоумышленники планировали вывезти краденое сырье в соседнюю область для продажи на «черном рынке».

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины сегодня задержали трех злоумышленников, которые похитили на территории государственного предприятия 36 тонн нефти. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления СБУ в области.

Читайте такжеСлужащие госпредприятия разворовали 3,5 миллиона на махинациях с углем - полиция

Согласно сообщению, правоохранители установили, что три человека незаконно проникли на территорию государственного нефтепромысла. Разъединив конструкции нефтеперегонного оборудования, злоумышленники перекачали около 36 тонн очищенной нефти в автоцистерну. В дальнейшем они планировали вывезти сырье в соседнюю область для продажи на «черном рынке».

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников на одной из автодорог Черниговской области при попытке несанкционированной транспортировки нефтесырья.

Во время осмотра территории нефтепромыслового объекта правоохранители обнаружили принадлежности, которые использовали задержанные в противоправной деятельности. Указанные предметы и образцы сырья направлены для проведения экспертизы.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступным действиям. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области задержали похитителей грузовика с 25 тоннами подсолнечника.