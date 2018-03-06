В Польше задержали украинцев за контрабанду 160 килограмм черной икры
В польско-украинском дорожном пункте пропуска через государственную границу Кросценко-Смильница задержали двух граждан Украины, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пограничную службу Польши.
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"Пограничники нашли в автомобилях банки и пластиковые контейнеры без этикеток. Оказалось, что водители транспортных средств, граждане Украины, транспортировали икру сибирского осетра", - говорится в сообщении.
Польские пограничники добавили, что у задержанных мужчин не было необходимых разрешительных документов на ее перевозку. "Они утверждали, что являются курьерами и должны доставить товар во Львов", - сказано в сообщении.
Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 миллиона злотых (более 350 тысяч долларов).
Напомним, ранее экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что Украина не является бедной страной, а проблема в неравенстве доходов вызвана тем, что многие обеспеченные украинцы не платят налоги. Среди прочего он отметил, что в последнее время стал все чаще замечать в очереди людей, покупающих "ультрадорогие продукты", в том числе черную икру.