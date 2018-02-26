"Это вопиющая ложь": совладелец ТРЦ отреагировал на инцидент в аквапарке Киева

Совладелец Dream Town заявил, что новость об упавшей крыше в аквапарке - "вопиющая ложь".

Совладелец торгового центра Dream Town Гарик Корогодский заявил, что ситуация с травмированием мальчика в аквапарке намеренно разгоняется в сети.

Инцидент был, травму ребенок получил, написал он на своей странице в Facebook. "Уже через 2 часа после инцидента, еще в субботу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом - для нас никакая травма недопустима)", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеВ аквапарке Киева рассказали свою версию произошедшего инцидента с ребенкомПо его словам, родители сразу были поставлены в известность, что все лечение оплачивает аквапарк.

"Мы уже знаем, кто и зачем разгоняет этот случай по сети. Профессия этих людей имеет название, и с них спросится – родители ни при чем, они заботятся о своем ребенке, как и должны", - отметил Корогодский.

"Те, кто разнес новость о якобы упавшей крыше – вы просто звери, это вопиющая ложь", - добавил он.

Как сообщалось, 24 февраля в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. Ребенка госпитализировали.

Отец вызвал "скорую помощь", мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва. По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.