За уникальную игровую консоль просят $300 тысяч.

Игровую консоль Nintendo Wii, созданную из 24-каратного золота в подарок королеве Великобритании, выставили на eBay. За уникальную приставку просят $300 тысяч.

Как сообщает Eurogamer, золотая Wii была создана около 10 лет назад по заказу издателя THQ. В компании задумали хитрый PR-ход, чтобы прорекламировать свой сборник семейных игр – Big Family Games. Диск с играми и золотую Nintendo Wii отправили одной из самых известных семей в Европе – королевской. Посылку отправили на имя Елизаветы II, но та вежливо отказалась от щедрого подарка.

Вскоре уникальная золотая Wii оказалась в руках голландского коллекционера по имени Донни. Он и выставил ее на eBay. Цену в $300 тысяч Донни взял из головы. Коллекционер утверждает, что больше ему и не надо. А на вырученные средства он планирует приобрести собственный дом.

Про Nintendo Wii

Wii – одна из самых успешных консолей Nintendo с инновационными контроллерами Remote. Она вышла в 2006-м и продавалась до 2013 года. За весь жизненный цикл она разошлась тиражом в 101 миллион устройств.

Напомним, в прошлом году прототип совместной консоли Sony и Nintendo продали на аукционе за $360 тысяч. Именно это устройство стало причиной появления PlayStation.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов