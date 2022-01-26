В таком виде игра способна даже напугать.

В середине января на ПК вышел God of War — в прошлом один из главных эксклюзивов PlayStation 4. Благодаря релизу на персональных компьютерах журналисты портала GameSpot смогли использовать игру в эксперименте. Они решили выяснить, как будет выглядеть экшен Santa Monica Studio с максимально низкими настройками графики. Результат смешит и немного пугает одновременно.

Читайте такжеSony рассказала, почему решила выпускать эксклюзивы PlayStation на ПКРепортеры уменьшили все параметры визуальной составляющей через меню God of War, а также применили программу Nvidia Profile Inspector. Она позволяет отключить разные эффекты и отдельные элементы, благодаря чему графика опускается до минимума. Ролик в материале демонстрирует, что в таком формате игра больше не поражает своими видами.

Проект, наоборот, начинает немного пугать. Тело Кратоса становится неестественно блестящим, а все татуировки исчезают. Глаза главного героя и Атрея превращаются в аналоги угольков. Объекты окружения трансформируются в низкополигональное "мыло", а визуальные эффекты отображаются в виде скопления пикселей. Но зато геймплей полностью сохраняется, так что от битв можно получить определенное удовольствие. Наверняка с максимально низкими настройками проект запустится едва ли не на любом ПК.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

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