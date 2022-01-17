Насчет потенциального релиза God of War Ragnarök на ПК представители компании не дали четкого ответа.

В честь выхода God of War на ПК издание GameInformer пообщалось с творческим директором Santa Monica Studio Кори Барлогом и старшим менеджером технического производства в компании Мэттом Дэвалдом. Разработчики рассказали, почему Sony все-таки решилась выпускать эксклюзивы PlayStation на ПК. А еще в разговоре затронули потенциальный выход God of War Ragnarök на персональных компьютерах. Правда, конкретной информации на этот счет авторы не предоставили.

Комментарий Кори Барлога насчет выхода эксклюзивов PlayStation на ПК гласит: "Я думаю, что это был коллектив студий по всему миру, который сказал, что это действительно хорошая идея. Мы должны это рассмотреть. В результате, я думаю, наступил переломный момент. Когда мы отправили столько сообщений в ящик предложений, они [Sony] сказали: "Мы устали все это слушать. Хорошо, мы сделаем это". Это [длительный] процесс. Мы все еще выясняем на уровне компании и отдельных студий, как это делать, и какова будет общая стратегия".

Читайте такжеВеликая игра с одним важным "но". Обзор God of War на ПКИными словами, желание выпустить эксклюзивы PlayStation на ПК исходило от внутренних команд Sony. И Кори Барлог не врет, ведь он давно говорил, что хочет увидеть God of War на персональных компьютерах. А вот насчет потенциального релиза новой части серии на ПК творческий директор не дал точного ответа. Он лишь сказал "понятия не имею". Решение о выпуске каждой игры предпринимается отдельно, и Sony все еще ищет правильный подход в этом направлении.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору девяти миров скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

Вас також можуть зацікавити новини: