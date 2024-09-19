Разработчики Palword ответили, что не понимают в чём их обвиняют.

Nintendo подала иск на компанию Pocketpair, разработчиков нашумевшей в этом году Palworld. Ещё на релизе игры, в начале 2024 года, в интернете шутили про "Покемонов с пушками" из-за неприличного сходства зверюшек в игре с существами из франшизы Nintendo. Тогда японский техногигант заявил, что проведёт собственное расследование, и вот, похоже, оно подошло к концу.

Nintendo подала иск в Токийский окружной суд. Претензия заключается в нарушении авторских и патентных прав. Истец требует от Pocketpair закрыть Palworld и выплатить Nintendo денежную компенсацию. Сумму компенсации определит суд.

Сама Pocketpair уже отреагировала на заявление в своих социальных сетях и сообщила, что будет готовиться к юридическим разбирательствам. Студия утверждает, что получила приглашение в суд, но не понимает, что они нарушили, ведь в иске не прописаны конкретные претензии.

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Вчера против нашей компании был подан иск за нарушение патентных прав. Мы получили уведомление об этом иске и начнем соответствующие юридические разбирательства и расследования по факту нарушения патентных прав. На данный момент нам неизвестно, в нарушении каких именно патентов нас обвиняют, и мы не были уведомлены о таких подробностях. Действительно жаль, что из-за этого судебного процесса нам придется уделять значительное время вопросам, не связанным с разработкой игр. Однако мы сделаем все возможное для наших фанатов и гарантируем, что разработчики инди-игр не будут стеснены или обескуражены в реализации своих творческих идей.

Судебная история сейчас явно не на руку Pocketpair. Недавно появились слухи, что Palworld портируют на Playstation 5, сейчас игра доступна только на ПК и Xbox Series. Анонс может состояться на Tokyo Game Show, которая пройдёт с 26 по 29 сентября.

Немного о Palworld:

Palworld - многопользовательская экшн-игра с элементами выживания и пародийным сеттингом. В открытом мире игроку предстоит приручать существ Палов. С помощью них можно сражаться, оснастив зверей огнестрельным оружием, ими можно питаться или отправить на работу в шахты.

Релиз игры произошёл в январе 2024 года. За первые сутки было продано более 2 миллионов копий, а одновременный онлайн достиг 2 миллионов 100 тысяч человек, это второй самый большой единовременный онлайн в игре в Steam за всю историю.

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