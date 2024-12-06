Xbox Series S спас жизнь человеку, который попал под колёса грузовика. После этого консоль ещё и осталась в рабочем состоянии.
Удивительной историей поделился пользователь X (бывший Twitter) Brandon J. Мужчина возвращался из магазина как раз после покупки консоли, когда вдруг его велосипед подрезал грузовик. Брендон не справился с управлением и упал прямо под передний бампер автомобиля, скорее всего водитель его даже не заметил.
Парню сильно повезло: когда он упал, рюкзак, в котором находилась консоль, попал прямо ему под голову, смягчив падение и тем самым уберёг от серьёзных травм. Велосипед Брендона придавил ему ноги, он не мог даже пошевелиться, и в этот момент он чувствовал, как передняя часть грузовика давит ему на рёбра.
Фура протащила парня почти 4 метра, прежде чем остановилась. Брендона срочно доставили в больницу, но никаких серьёзных травм врачи не обнаружили: он сломал одну кость в ступне и заработал несколько ссадин.
Удивительно, но после катаний по асфальту Xbox Series S продолжил исправно работать.
На историю отреагировал и сам Xbox, пообещав Брендону прислать ему новую консоль:
Мы очень рады, что вы в безопасности, и надеемся, что выздоровление проходит успешно
Вы упомянули, что ваш Xbox все еще работает, но мы бы с удовольствием отправили вам новый, если хотите! Можно ли нам написать вам личное сообщение?
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