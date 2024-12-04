Это было время экспериментов.

Начало эры Playstation стало для Sony настоящим экспериментом, поскольку команда, работавшая над первой консолью, по сути не имела опыта в игровой индустрии.

Бывший президент Playstation Studios Шон Лейден в интервью Eurogamer рассказал о том, как создавалась первая Playstation. Он присоединился к компании в 1996 году, спустя год после запуска консоли в Северной Америке и Японии.

До этого Лейден работал с тогдашним президентом Playstation Терри Токунака над приобретением Columbia Pictures. Именно поэтому Токунака предложил ему занять должность продюсера видеоигр, несмотря на отсутствие у Лейдена соответствующего опыта.

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"Я сказал ему: 'Честно говоря, я ничего не знаю о создании видеоигр', Но Терри был откровенен: 'Ничего страшного. Никто из нас тоже не знает. Это идеальное время, чтобы присоединиться. Мы все будем придумывать это по ходу вместе.'"

Такой подход позволил команде Playstation экспериментировать и создавать что-то новое. Ранние годы PS1 до сих пор вспоминаются как период большого новаторства и смелых решений. Игры тогда создавались быстрее, рисковали больше и часто приводили к неожиданным результатам.

В том же интервью Шон Лейден рассказал, что поколение Playstation 3 стало самым настоящим вызовом для компании, который она едва пережила.

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