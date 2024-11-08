"Мы найдём способ запуска нашего продукта на любой платформе", заявил глава Take-Two.

Grand Theft Auto 6 обещает стать одной из самых технологичных игр этого поколения. В связи с этим многие фанаты начали беспокоиться о возможных проблемах с производительностью игры на младшей консоли Xbox Series S.

В недавнем финансовом отчёте Take-Two Interactive глава компании Штраус Зельник заявил, что он никогда не был обеспокоенным возможными техническими проблемами GTA 6 на разных платформах.

На прямой вопрос о Xbox Series S Зельник ответил, что компания всегда найдёт способ развернуть продукт на платформе, где есть потенциальные потребители: "Мы поддерживаем платформы до тех пор пока там есть игроки, и находим способ поддерживать платформы, несмотря на разные уровни технического развития."

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Штраус добавил, что его никогда не волновала эта тема, ведь он не привык переживать о том, над чем у него нет контроля: "Я не особо беспокоюсь. Я никогда не беспокоился о возможностях платформ. Я говорил это много раз на протяжении многих лет, потому что я не беспокоюсь о вещах, над которыми у меня нет никакого контроля."

Однако директор Take-Two уверен, что какой бы не была производительность GTA 6 на Series S, игроки поддержат выбор Rockstar, ведь вместе с количеством платформ увеличивается и аудитория проекта.

Напомним, что ранее бывший технический директор серии GTA рассказывал, что над шестой частью серии работет 80% ветеранов студии.

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