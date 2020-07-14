УНИАН дарит шесть месяцев премиум-аккаунта для World of Tanks Blitz

В честь шестилетия игры УНИАН разыграет среди читателей 5 кодов на 6 месяцев премиум-аккаунта в World of Tanks Blitz.

Эти летом мобильной многопользовательской онлайн игре World of Tanks Blitz исполнилось 6 лет. В честь дня рождения компания Wargaming совместно с УНИАН устраивает конкурс, в котором разыграет среди читателей 5 кодов на 6 месяцев премиум-аккаунта в World of Tanks Blitz.

Чтобы быстрее прокачивать свой аккаунт, получать на 50% больше кредитов, боевого опыта и опыта экипажа, нужно выполнить очень простые условия:

Условия конкурса:

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Уже в эту пятницу, 17 июля, мы опубликуем материал с комментариями разработчиков о создании World of Tanks Blitz, и выберем 5 победителей, которые получат по 6 месяцев премиум-аккаунта.

Напомним, World of Tanks Blitz является одной из самых популярных мобильных игр в Украине. За весь период существования «мобильных танков» игру скачали 7,3 млн раз – это третий показатель среди всех стран в мире. А пользователь, сыгравший самое больше количество боев в Blitz – тоже из Украины. На его счету более 158 тысяч сражений.

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