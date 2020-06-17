Игре World of Tanks Blitz исполняется шесть лет

За это время мобильную игру в Украине скачали более 7 миллионов человек.

Мобильной многопользовательской онлайн игре World of Tanks Blitz исполняется 6 лет.

Об этом сообщили разработчики игры из студии Wargaming

В честь этого события для игры выходит обновление 7.0. Оно улучшит графику и добавит высокоуровневые британские легкие танки, среди которых FV 301, Vickers Cruiser и Vickers Light 105.

Британские легкие танки в World of Tanks Blitz

«В версии 7.0 мы добавили меню с настройками графики, которое даст игрокам возможность выбирать опции под себя. Мы постарались, чтобы этот день рождения игрокам запомнился надолго не только подарками», — отметил продуктовый директор World of Tanks Blitz Андрей Рябовол, добавив, что на сегодня Blitz во всем мире скачали более 137 млн раз.

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Кроме того, в рамках праздника в игре стартует особый ивент, в ходе которого пользователям станет доступен уникальный танк VI уровня — P.43/06 Anniversario. Мероприятие начнется 19 июня и продлится до 29 июня. Все игроки, которые пройдут завершат событие, получат уникальный профиль. Также разработчики пообещали другие подарки, которые будут зависеть от игрового «стажа» пользователей.

Кульминацией празднования станет появление в World of Tanks Blitz нового режима под названием «Столкновение». В нем игроков ждут очень динамичные сражения 5 на 5 на компактных картах. Режим появится в игре 9 июля.

Как отметили в студии Wargaming, World of Tanks Blitz является одной из самых популярных мобильных игр в Украине. За весь период существования «мобильных танков» игру скачали 7,3 млн раз – это третий показатель среди всех стран в мире. А пользователь, сыгравший самое больше количество боев в Blitz – тоже из Украины. На его счету более 158 тысяч сражений.

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