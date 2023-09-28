Игру перевели на движок Source 2, переработали графику и звук, а также некоторые механики.

Valve после нескольких месяцев бета-тестирования выпустила финальную версию Counter-Strike 2. Новая версия главного онлайнового шутера полностью заменила собой CS:GO – последней больше нет в Steam.

Важнейшее нововведение – шутер перевели на движок Source 2. Он принес в игру новые инструменты и технологии рендера, также обновилась графика и звук. А еще он подтолкнул дизайнеров Valve переработать некоторые карты.

Из других нововведений:

Полностью изменили механику работы дымовых гранат – если раньше в CS дым существовал как отдельная текстура, которая закрывает видимость игрокам, то теперь "смоки" реагируют на свет, выстрелы и взрывы, а также взаимодействуют с окружением. То же самое работает с осколочными гранатами.

Новая система засчитывания – сабтик: теперь выстрелы и движения регистрируются мгновенно.

Интерфейс стал более современным, а меню закупки больше не круглое.

Изменили количество раундов в матче – теперь их не 30, а 24. Для победы требуется выиграть 13. Также появилась новая система рейтинга: чтобы его повышать, нужно играть в премьер-режиме.

Counter-Strike 2 – это бесплатное обновление CS:GO в Steam. После загрузки апдейта Global Offensive в библиотеке превратится в CS2. Таким образом, поиграть в CS:GO больше будет нельзя.

Релизный трейлер Counter-Strike 2

Ранее в этом месяце студия Respawn решила "оживить" Titanfall 2: давно забытый, но один из лучших шутеров от первого лица. Игра получила крупное обновление, которое принесло множество полезных изменений и вернуло интерес к ней у геймеров.

А уже в следующем месяце, по слухам, состоится анонс GTA 6 – с релизом ровно через год. Ожидается, что серия вернется к Vice City, игровому аналогу Майами, а одним из главных героев впервые станет девушка.

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