Слухи о показе в октябре всплывают не впервые, но никакого официального подтверждения от разработчиков пока не поступало.

В последние месяцы обострились слухи вокруг GTA 6. Ранее была информация, что анонс шестой части может состояться уже в следующем месяце – с релизом ровно через год. Теперь эту информацию подтвердил еще один источник, но на этот раз более авторитетный.

Игровой инсайдер MarxxChris, который ранее уже делился правдивой информацией о планах Rockstar, у себя в твиттере написал, что горячо ожидаемый боевик анонсируют ровно через месяц – 26 октября.

Если вы не верите, то просто дождитесь этой даты, и все увидите – добавил инсайдер.

Ожидается, что анонс GTA 6 будет сопровождаться длительным геймплейным трейлером, который раскроет ключевые особенности шестой части.

Финансовые отчеты Take-Two (владелец Rockstar) указывают, что релиз шестой части GTA состоится "в период с апреля 2024 по март 2025 года", что тоже дает аргумент за правдивость анонса уже этой осенью.

Напомним, в сентябре 2022 состоялась масштабная утечка по GTA 6: в сеть попали геймплейные видео и скриншоты. В Rockstar Games подтвердили слив. Материалы также содержат упоминания девкита PS4, но выйдет ли игра на прошлом поколении консолей, пока неизвестно.

Что известно о GTA 6: кратко

Тот факт, что шестая часть GTA официально находится в разработке, стало известно в феврале 2023 года. В Rockstar подтвердили это, но не стали делиться никакими подробностями.

Все слухи и утечки указывают на то, что серия вернется к Vice City, игровому аналогу Майами. Одним из главных героев станет девушка, а вторым – парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На момент выхода GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет апдейтов. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из главы Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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